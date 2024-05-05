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حامد بن زايد: توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة قرار تاريخي ونقطة تحول مفصلية في تاريخ الإمارات

حامد بن زايد: توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة قرار تاريخي ونقطة تحول مفصلية في تاريخ الإمارات
6 مايو 2024 02:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، تحت راية واحدة، يعد قراراً تاريخياً، وخطوة حكيمة تجسد الرؤى الثاقبة والنهج الحكيم الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات من أجل إرساء أسس دولة متطورة تتبوأ المراكز الأولى على كافة مؤشرات التنافسية العالمية. وأضاف سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة: «إن قواتنا المسلحة هي درع الوطن الآمن والحصين وسياجه المنيع منذ لحظة تأسيسها، وهي مصدر ثقة وفخر لأبناء الإمارات والمقيمين فيها، وهي واحدة من أهم الركائز الرئيسية التي اعتمد عليها الآباء المؤسسون في توطيد دعائم دولة الاتحاد وترسيخ المسيرة المباركة لدولتنا والحفاظ على مكتسباتنا».
ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات الكريم، متوجهاً بالتحية لضباط وأفراد قواتنا المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية. وأشار سموه إلى أن هذا القرار التاريخي وثق رباط التلاحم بين أبناء الوطن برباط الواجب المتمثل في الدفاع عن أرض الوطن ورسخ الهوية والانتماء إلى أرض وشعب الاتحاد في مواجهة كافة التحديات. وتابع سموه: «إننا وبهذه المناسبة التي نحتفي بها نتذكر أبناء الوطن المخلصين، شهداء الوطن، رحمهم الله جميعاً، نوجه لهم التحية من القلب، لأبطال هم المثال الذي يجسد لنا أعلى مراتب الوطنية، وأسمى معاني التضحية لمن جادوا بروحهم لكي يحيا الوطن». وقال سموه: «ثمانية وأربعون عاماً وقواتنا الباسلة تؤدي دورها بكل بسالة وهمة واحترافية في الدفاع عن مكتسبات الوطن، حيث تمكنت وفي وقت قياسي من الولوج إلى الصناعات العسكرية الدفاعية، ورسخت مفاهيم التعلم والمعرفة كمنهج راسخ من أجل التطور والتقدم في كافة العلوم العسكرية، واليوم ولله الحمد ننعم ونفتخر بقواتنا المسلحة التي ثبتت أركان اتحادنا وتمضي بنا، بكل ثبات وقوة، نحو التنمية المستدامة وتحقيق الطموحات المستقبلية في وطن آمن ومزدهر».

حامد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد
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القوات المسلحة الإماراتية
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