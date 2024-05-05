أنس العتيبة: داعم أساسي للوحدة والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تعكس ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48 قوة الروابط الوطنية ووحدتها، والحرص على تسخير جميع الإمكانات والموارد لتعزيز دور القوات الدفاعية باعتبارها من الدعائم الأساسية للوحدة والتنمية في دولة الإمارات».

وتابع: «في هذا اليوم، نُشيد بجهود قواتنا المسلحة الباسلة التي تقدم نموذجاً يُفخر به في حماية أمن واستقرار الوطن، ونستذكر المسؤولية المشتركة في بناء مستقبل آمن لدولتنا بثقة وعزيمة تحت راية واحدة في ظل قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «نؤكد سعينا المتواصل للمشاركة الفاعلة في دعم بناء قطاع متطور للصناعات الدفاعية، يضمن الريادة لدولة الإمارات، ويسهم في تعزيز أمنها واستقرارها اعتماداً على الكفاءات الوطنية في هذا المجال».