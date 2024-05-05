معمر أبوشهاب: تعزيز القدرات الدفاعية للدولة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «يجسد يوم توحيد القوات المسلحة تضافر الجهود منذ قيام الاتحاد بهدف تمكين القوات الوطنية من الحفاظ على سيادة وأمن دولة الإمارات، وتعزيز دورها في المهام الإنسانية وحفظ السلام. وهو الأمر الذي تحقق بفضل الرؤية الاستشرافية العميقة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على ترسيخ فكرة الوحدة وتكريس المعاني الوطنية بالانتماء والولاء للوطن وقيادته». وتابع: «تواصل القوات المسلحة لدولة الإمارات مسيرتها بعزم وإصرار، وفي طريق واضح ونهج راسخ لتنمية قدراتها بما يدعم سياسة الدولة في تعزيز السلم والاستقرار والازدهار حول العالم».

وأضاف: «بدورنا، نؤكد في مجلس التوازن التزامنا بتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، عبر تسخير الإمكانات كافة التي تحقق الأداء الأمثل للمهام بكفاءة وفعالية اعتماداً على أحدث الأنظمة والتقنيات العسكرية».