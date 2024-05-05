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جامعة أبوظبي تختتم فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي

مشاركون في فعاليات المؤتمر (من المصدر)
6 مايو 2024 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت جامعة أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي تحت شعار «النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة 45 متحدثاً وأكثر من 775 مشاركاً من 26 بلداً حول العالم، حيث استمرت فعاليات المؤتمر حتى 5 مايو 2024 والذي أقيمت فعاليته بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ومجموعة «نما للتعليم» وكلية ليوا.
وتضمن المؤتمر ورشتين بعنوان «الباحثون العرب والتصنيف الدولي» و«التصنيف العربي للجامعات البحثية» بمشاركة عدد من المتحدثين من مجلات ومؤسسات تصنيف عالمية إلى جانب عمداء للبحث العلمي ورؤساء جامعات عربية.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، الرئيس الشرفي للمؤتمر: «نعتز في جامعة أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها كإحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، باستضافة المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي الذي يُمثل منصة تجمع الأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي لبحث عدد من الموضوعات الأكاديمية المهمة، لا سيما دور التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في مجال النشر العلمي وتطويره وفي مجالات تطوير المناهج، وكذلك التحديات المنبثقة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات. شهد المؤتمر استعراضاً لتجارب مراكز النشر العلمي في الجامعات العربية، مساهماً في إثراء جهود النشر العربي العلمي والأكاديمي وفقاً لأفضل وأرقى الممارسات العالمية».
وتم خلال الحفل تكريم شخصية العام 2024 التي حصل عليها الأستاذ الدكتور عبدالله الحوّاج، الرئيس المؤسس، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية في مملكة البحرين، وتم تسليم دِرعِ المؤسسةِ العربيةِ ذاتِ التأثيرِ العالي في خدمةِ التراثِ العربي، لمدير مركزِ جمعة الماجد للثقافةِ والتراث، الأستاذ الدكتور محمّد كامل جاد، وحصلت مجلةُ الجامعةِ العربيةِ الأميركية للبحوث على جائزة المجلة العربية المتميزة للعام 2024، كما تم تكريم عطوفة الدُّكتور شكري المراشدة، رئيسِ هيئةِ المديرين بجامعةِ جدارا، كإحدى الشخصيات البارزة في العالم العربي.
وحصل على جائزة الباحث العربي المتميز للعام 2024 كل من الفائزين: الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الوهاب من جامعة الكويت، والدُّكتور أحمد جمال أحمد عيد- جامعة جدارا في الأردن، والأستاذ الدُّكتور شعبان محمّد محمود عبدالعال الأمير من جامعة الفيوم في مصر، والدُّكتور على عِمران من الجامعة الأهلية في مملكة البحرين، والدكتورة رحاب رجب محمود حسان من جامعة نزوه في سلطنة عُمان.
وشهد المؤتمر انعقاد سلسلة من الجلسات التي تسلط الضوء على النشر العربي والتصنيفات الدولية والنشر العلمي ودعم الاقتصادات الوطنية والتصنيف العربي للمجلات العلمية.
ومثّل المؤتمر منصة تجمع الباحثين والأكاديميين والمهتمين من الدول العربية وخارجها لمناقشة ومشاركة أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البحث العلمي العربي. وتمحورت أهداف المؤتمر حول تعزيز الوعي بأهمية النشر باللغة العربية ودورها في تقدم الأمة العربية وتأثيرها على المجتمع العلمي والأكاديمي. وحظي المشاركون بالفرصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين والممارسين في مجال النشر العلمي باللغة العربية، كما تم تسليط الضوء على التحديات والابتكارات الحالية في هذا المجال، وتشجيع المشاركين على تقديم أفضل الممارسات والأبحاث التي تساهم في تطوير الكتابة باللغة العربية.
دعم
أدار د. حمد إبراهيم عضابى، نائب مدير جامعة أبوظبي، جلسة رئيسية بعنوان: النشر العلمي ودعم الاقتصادات الوطنية، بمشاركة عدد من المتحدثين المرموقين من رؤساء وقادة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
كما شارك في اللجنة المنظمة د. منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحوث والابتكار والتطوير الأكاديمي في الجامعة، رئيساً للجنة المنظمة.

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