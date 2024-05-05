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شرطة دبي تبحث التعاون مع «فيترونيك»

شرطة دبي تبحث التعاون مع «فيترونيك»
6 مايو 2024 02:41

دبي (الاتحاد) 

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بحث اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، خلال اجتماعه مع وفد شركة فيترونيك المتخصصة في مجال الأنظمة المرورية برئاسة ماتيج أوكالا، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
حضر الاجتماع العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، ومديرو الإدارات الفرعية، وبيتر بولاكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ودانييل شولز شتاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيترونيك، والدكتور يوسف الحنصلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيترونيك الشرق الأوسط.
ورحب اللواء المزروعي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، وبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، ومناقشة الأمور التي تهم الطرفين.
وقدّم اللواء سيف المزروعي، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

شرطة دبي
دبي
المرور
المخالفات المرورية
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