جامعة الإمارات و«نت زيرو تكنولوجي» توقعان مذكرة تفاهم

العين (الاتحاد)

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة نت زيرو تكنولوجي «شركة التقنيات البيئية نحو الانبعاثات الصفرية»، وذلك بهدف توثيق وتعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستدامة والمبادرات البيئية وتقنيات الزراعة والطاقة المتجددة وتقنيات معالجة المياه وغيرها. وكذلك تعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم المبادرات البيئية.

ووقع الاتفاق كلُ من الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس شركة نت زيرو، والدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة العين.

وشمل الاتفاق على عدة بنود واتفاقيات تعاون بين الطرفين أهمها: تدعم شركة نت زيرو تكنولوجي المبادرات والمشاريع البيئية التي يقودها الطلاب داخل كلية العلوم والذي بدوره يمكن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى حلول بيئية ذات تأثير، تنظيم ورش عمل مشتركة وندوات ومؤتمرات بين خبراء نت زيرو تكنولوجي والهيئة التدريسية وطلاب كلية العلوم في جامعة الإمارات حيث تسهم هذه الفعاليات في تبادل المعرفة، والتعاون في مبادرات البحث، والنقاش حول أحدث التطورات في تقنيات البيئة، تشجيع ودعم الطلاب المهتمين بريادة الأعمال البيئية.