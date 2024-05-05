العويس: القبالة ركيزة أساسية في نظامنا الصحي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أهمية الاحتفاء بجهود وإنجازات كوادر القبالة، ومشاركة قصص نجاحهم، وإبراز مساهماتهم وتفانيهم والتزامهم ضمن نظام الرعاية الصحية على مختلف المستويات.

وأضاف معاليه بمناسبة اليوم العالمي للقبالة، «إن مهنة القبالة تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي لدولة الإمارات، لما تقدمه من رعاية متخصصة للأمهات والأجيال، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات لتعزيز واستدامة النظام الصحي بما يتوافق مع رؤية مئوية الإمارات 2071».

ولفت معاليه إلى أن كوادر الرعاية التمريضية والقبالة يعتبرون الشريان الحيوي للمنشآت الصحية، حيث تأتي أدوارهن في صميم نظم الرعاية الصحية. ولفت إلى حرص الوزارة على دعم استراتيجية الدولة في التوعية بأهمية هذه المهنة، من خلال اعتماد سياسات وبرامج متطورة ومبتكرة، فضلاً عن توفير البيئة الملائمة لتطوير مهارات كوادر القبالة، والمساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية للمجتمع تجاه مهنة القبالة لجذب واستقطاب الكوادر الوطنية، نظراً لقرب القابلات من فهم ثقافة وعادات مجتمع الإمارات، وكونهن مصدر الثقة والطمأنينة في توفير الرعاية الآمنة للأمهات والمواليد الجدد ودعم صحة الأسرة والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن دعم مهنتي التمريض والقبالة يعتبر من أولويات حكومة دولة الإمارات، تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، والتي تمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة القبالة والتمريض ضمن السياسات الصحية الهادفة إلى زيادة إقبال المواطنين على الالتحاق بهذه المهن.