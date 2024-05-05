شرطة الشارقة تطلق «مقتنياتك مسؤوليتك»

الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، حملة توعوية بعنوان‏ «مقتنياتك ‎مسؤوليتك»‏ بهدف تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات، وذلك من خلال نشر التوعية الشاملة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان وتستمر الحملة حتى نهاية مايو الجاري. وأوضح العميد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الحملة التوعوية تعزز وعي أفراد المجتمع بالحفاظ على ممتلكاتهم من خلال نشر مواد فيلمية توعوية بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأردو) عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة. ودعا أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات الأمنية للحد من السلوكيات التي ‏تُهيئ الظروف لسرقة محتويات المركبات، منوهاً إلى أهمية عدم ترك الممتلكات الثمينة داخل المركبة، وعدم ترك المركبات في أماكن معزولة، مع ضرورة تركيب أجهزة إنذار للمركبة.