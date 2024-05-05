«أوقاف دبي»: 10 وحدات سكنية من «إتش آر إي» لـ «وقف المطورين العقاريين»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري خصصت عشر وحدات عقارية سكنية متنوعة في مشروع «سكاي هيلز ريزدنس» في منطقة البرشاء الثانية، كوقف خيري مستدام، بهدف دعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وذكرت المؤسسة أن الشركة سلمتها الوحدات العقارية لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها، موضحة أن عوائد الأوقاف العقارية تصرف على دعم الأنشطة الخيرية كالتعليم لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة التحصيل الدراسي، وعلاج المرضى، ودعم المحتاجين من الأيتام والأرامل والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

ورحب علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، بالمساهمة الخيرية لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، مثمناً انضمامها إلى المبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أداء دورها في التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني، ولفت إلى أن المبادرة تشهد انضمام أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في الدولة وهو ما يعكس استدامة الجهود الإنسانية ويرسّخ ثقافة العطاء والعمل الخيري في المجتمع المحلي.

ونوه المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهمية مساهمة «إتش آر إي» للتطوير العقاري في مبادرة وقف المطورين العقاريين وأثرها في دعم أهداف هذه المبادرة الخيريّة والإنسانية، لافتاً إلى أن استمرار زخم هذه المبادرة من خلال مشاركة الشركات العقاريّة في الإمارة يعزز الأثر المستهدف ويحفز المزيد من الشركات على الإسهام فيها، مشدداً على التزام أراضي دبي بتقديم أشكال الدعم كافة وتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستمرار المبادرة في هذا النهج المتنامي.

وأعربت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن شكرها لشركة «إتش آر إي» العقارية على المساهمة الإنسانية السخية في مبادرة «وقف المطورين العقاريين».

من جانبه، قال محمد أديب حجازي، مالك شركة «إتش آر إي» إن الشركة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات الإنسانية والمبادرات الخيرية في المجتمع والالتزام بمسؤوليتها المجتمعية، مثنياً على المؤسسة في إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العمل الوقفي في إمارة دبي. وأعرب عن اعتزاز الشركة بمشاركاتها في مشروعات المؤسسة الخيرية بهدف دعم القطاعات الحيوية وتحقيق مستهدفاتها الإنسانية.