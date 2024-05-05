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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم تاريخي في مسيرتنا المباركة

ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم تاريخي في مسيرتنا المباركة
6 مايو 2024 02:37

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة، وسام فخر واعتزاز ورمز للعزة والكرامة. وأوضح سموه، أن السادس من مايو من كل عام يوم تاريخي في المسيرة المباركة لبلادنا، نجدد خلالها ولاءنا وانتماءنا لهذا الوطن الذي توّج إنجازاته ببناء قوات مسلحة محترفة وموحّدة أصبحت الدرع الحامي للوطن ومكتسباته.
ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة. وقال سموه «إن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، يعكس الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان التوحيد خطوة إضافية للتعبير عن الوحدة الوطنية والتلاحم».
وأضاف سموه «في هذه المناسبة، نجدد العهد لأرواح شهدائنا الذين بذلوا الغالي والثمين في سبيل الوطن، ونعاهد أن نبقى أوفياء لتضحياتهم».

ذياب بن محمد بن زايد
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