الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن زايد: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات

ذياب بن زايد: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
6 مايو 2024 02:37

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن توحيد القوات المسلحة كان خطوة تاريخية ونقطة تحول مهمة في تاريخ الإمارات، لتعزيز مكتسبات الوطن بسواعد أبناء الإمارات.
ووجّه سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، تحية إعزاز وتقدير لأبطال قواتنا المسلحة البواسل في مختلف المواقع والميادين الذين يلبون نداء الواجب في كل وقت وحين، ويبذلون الغالي والنفيس صوناً لمكانة الوطن وحفظاً لرايته عالية في سماء العزة والكرامة، ومن أجل رفعة اسم الإمارات وتأكيد إسهامها الإيجابي في نشر مقومات السلام والاستقرار في العالم.
وأكد سموه أن السادس من مايو سيبقى يوماً خالداً في وجداننا، تتجسد فيه معاني التلاحم والتكاتف والعزيمة على حماية سيادة الوطن ومسيرته الذي أرسى نهضته الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر بقوة إرادة قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو مناسبة نستذكر فيها بطولات وتضحيات الشهداء الأبرار.
ورفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، مجددين العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن.

ذياب بن زايد
محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
علوم الدار
فيديو.. "طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
اليوم 16:58
مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات توصل 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة
اليوم 16:45
دخان يتصاعد من قرية في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 16:36
الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
6 مايو 2024
سفينة الشحن «روبيمار» التي غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» اختار نهج التصعيد والقرصنة بدلاً من السلام
6 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©