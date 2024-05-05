طارق لوتاه: محطة ملهمة في تاريخنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم السادس من مايو عام 1976م يجسد إحدى المحطات الملهمة في تاريخ دولة الإمارات الحافل بالإنجازات، لما شهده من صدور القرار التاريخي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، بتوحيد القوات المسلحة، حيث أصبح هذا اليوم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، ودلالة على حكمة وعزيمة الآباء المؤسسين الذين قادت رؤيتهم الحكيمة إلى توحيد قوات دولة الإمارات تحت قيادة مركزية واحدة، وشعار وعَلَم وكيان واحد، قوامه الإخلاص والتفاني والمثابرة، من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره ضد أي معتد.

وبين أن الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا وعميق شكرنا لتفاني وعطاء رجال قواتنا المسلحة البواسل.