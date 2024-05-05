سالم بن سلطان القاسمي: قواتنا المسلحة الدرع المكين لحماية المنجزات والمكتسبات

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن القيادة الرشيدة حرصت على تطوير القوات المسلحة باعتبارها الدرع المكين لحماية المنجزات والمكتسبات وصون الوطن والدفاع عن سيادته، حيث أوْلت الكوادر البشرية اهتماماً نوعياً لدفع مسيرتها نحو مراتب متقدمة، ثقافة وتدريباً ووعياً بما يزيد من كفاءتها، ويجعلها على اطلاع دائم على المستجدات في المجالات العسكرية والدفاعية والتسليحية والتكنولوجية في العالم.

وقال: «نشعر بالفخر والاعتزاز للصورة المشرفة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة من مكانة عالية وجيش عصري نموذج للجيوش الإقليمية والدولية، مواكباً لمختلف التقنيات العسكرية، قادراً على مواجهة التحديات كافة، والإسهام بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة لما تمتلكه من مهارات وقدرات نوعية مكنتها من أداء واجبها الوطني والإنساني في جميع الظروف والبيئات المختلفة».