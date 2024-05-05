خليفة بن محمد بن خالد : قرار توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية عززت مكتسبات الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «إن الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، تعدّ إحدى الخطوات التاريخية لتعزيز مكتسبات الوطن، والذود عن حِماه، ويكون عوناً وسنداً للشقيق والصديق».

وأضاف: «تُجسّد هذه الذكرى، أحد أيامنا الوطنية الغالية، كما تُعبّر عن المجد والحضارة التي باتت رمزاً لوحدتنا وتماسكنا وقوة إرادتنا، بما حققته من مسيرات بطولية طالت أبناءنا الشهداء الأبرار، ونالت تقدير المجتمع الدولي، إلى جانب مهامها في توزيع المساعدات والمعونات لدى البلاد المتضررة والمجتمعات المنكوبة». وأكد أن السادس من شهر مايو كل عام، يومٌ مشرقٌ في تاريخ الإمارات منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معرباً عن فخره بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من جهوزية وأداء عالٍ، لننعم بفضل من الله -عز وجل- بالأمن والرخاء والازدهار.