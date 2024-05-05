عيسى بن زايد: توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة ومصدر فخر لشعب الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات، ومصدر فخر واعتزاز لشعب الإمارات.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976 بتوحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، عزز مفهوم الوحدة الوطنية، وما حققته قواتنا المسلحة من نجاحات في مهماتها المختلفة العسكرية والإنسانية ما هو إلا جهود صادقة يبذلها أبناء الوطن، رجال قواتنا المسلحة أبطال السلام، إيماناً منهم بدورهم في دعم مسيرة الوطن ونهضته وتقدمه على مستوى المنطقة والعالم.

وقال سموه «بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، نستذكر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية قصصاً للعطاء والبذل والتضحية والولاء في ساحات وميادين الشرف، مضحين بأرواحهم دفاعاً عن الحق، وصوناً لمبادئ الدولة وقيمها النبيلة، فتحية إجلال وإكبار لأرواحهم الطاهرة».

ورفع سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، داعياً العلي القدير أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان، لتظل دولتنا قبلة للباحثين عن السلم والتعايش والرخاء.