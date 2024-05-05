محمد بن سعود: توحيد القوات المسلّحة محطة مفصلية رسخت دعائم الاتحاد

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكّد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أنّ توحيد القوات المسلّحة لدولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من المحطات المفصلية والعلامات الفارقة في تاريخ الدولة، التي أرست وعززت دعائم الاتحاد، وأسهمت في إعلاء صرحه ليظل بنياناً شامخاً وحصناً منيعاً.

وقال سموه: «إن توحيد القوات المسلحة بعد مرور أقل من خمس سنوات على قيام دولة الاتحاد، جاء بمثابة استكمال لخطوات بناء الدولة الحديثة، من خلال تأسيس جيش يمتلك عقيدة عسكرية واحدة ويتمتع بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة، ليحمي حدود الوطن ومنجزاته ويذود عن مكتسباته ويدافع عن المبادئ والقيم الأصيلة التي تأسس عليها». واستذكر سمو ولي عهد رأس الخيمة، في هذا المناسبة، الدور الكبير والإنجازات التي حققها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أدركوا منذ وقت مبكر أنّ حماية الاتحاد ومكتسباته، تتطلّب سياجاً منيعاً يذود عن حماه، ويحافظ على أمن أبنائه وأمانهم، فحرصوا على توحيد القوات المسلحة، التي بذل أبناؤها ويبذلون الغالي والنفيس لرد العاديات عن حدود الوطن، وليظل كل من يعيش على أرضه الطيبة آمناً مطمئناً، ولتبقى رايته خفاقة عالياً فوق الذرى والهامات.

ورفع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، داعياً الله تعالى أن يحفظ جيش الإمارات وأن يبقيه ذخراً للوطن وحامياً لسوره ومصنعاً للرجال المخلصين.