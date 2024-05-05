محمد بن خليفة: قواتنا المسلحة سطرت أعظم صفحات المجد

أبوظبي (وام)

أثنى سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان على سجل قواتنا المسلحة المشرف الذي سطرت من خلاله عبر عقود أعظم صفحات المجد والتضحية في ساحات الفداء والشرف والعز منافحة عن الحق والعدل لتبقى دولة الإمارات مصونة مهابة الجانب.

وقال سموه: «إن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العظيمة يبعث برسالة مفادها أن قواتنا المسلحة كانت وستظل درع الوطن وسيفه»، مشيداً بدورها المشهود في نشر قيم السلام وتعزيز ركائز الاستقرار.

ورفع سموه في المناسبة الوطنية «أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات الوفيّ».