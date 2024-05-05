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محمد الشرقي: قواتنا المسلحة تجسد قيم السلام والإنسانية والانتماء للوطن

محمد الشرقي: قواتنا المسلحة تجسد قيم السلام والإنسانية والانتماء للوطن
6 مايو 2024 02:38

الفجيرة (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة: «تتجدد الذكرى الـ48 لتوحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو كل عام، ولا تزال قواتنا المسلحة تثبت أنها نموذج لترسيخ قيم السلام والإنسانية والانتماء للوطن، منذ إعلان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، قرار توحيد القوات المسلحة تحت رايةٍ واحدة، في 6 مايو 1976، في خطوةٍ تاريخيةٍ لحماية مُنجزات الاتحاد، وتحصينٍ مسيرة النمو والاستقرار والتقدّم».
 وأضاف سموه: «في هذه الذكرى الوطنية المجيدة، نرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات الوفيّ، مُجدّدين ثقتنا وفخرنا بقواتنا المسلحة وأفرادها المُخلصين، فهم مصدرُ فخرٍ واعتزازٍ لكل أبناء الإمارات». 

محمد الشرقي
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