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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: السادس من مايو علامة فارقة في تاريخ نهضة الوطن

سلطان بن أحمد القاسمي: السادس من مايو علامة فارقة في تاريخ نهضة الوطن
6 مايو 2024 02:38

الشارقة (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48: «في مثل هذا اليوم في كل عام منذ أكثر من أربعة عقود ونصف العقد، تحتفلُ بلادنا بيوم من أغلى الأيام في تاريخها، وهو ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976 والذي مثّل علامة فارقة في تاريخ نهضة وطننا العزيز ومسيرته نحو التقدم والارتقاء والوحدة والاتحاد، ومثالاً لما يجب أن يكون عليه العمل الوطني العام في كل المرافق الهامة ومختلف القطاعات في الدولة».
وتابع سموه: «إن قرار توحيد القوات المسلحة جاء دليلاً على رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة لما فيه مصلحة البلاد، وأهمية الوحدة لبناء الوطن، وضرورة تكاتف أبناء الشعب جميعهم في بوتقة الاتحاد الذي قامت عليه مسيرة مجتمعنا، تكافلاً وتراحماً وعزة وقوة ومنعة، ما شكّل اللُّحمة القوية بين أبناء الوطن، وشهد تدافعهم للعمل فيها، وقدموا أرواحهم رخيصةً في سبيل التضحية والثبات في أشرف الميادين دفاعاً عن الأرض والعرض، ما جعل القوات المسلحة تتطور وتتقدم بفضل الدعم والرعاية والتأهيل والتدريب في شتى الميادين العملية، وبالإخلاص وحب الوطن من الأبناء والبنات كلٌّ في ميدانه، عملاً دؤوباً وجهداً كبيراً».

سلطان بن أحمد القاسمي
القوات المسلحة الإماراتية
محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
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