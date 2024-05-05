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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي: القوات المسلحة الدرع الحصين والحامي الأمين للوطن

عبدالله بن سالم القاسمي: القوات المسلحة الدرع الحصين والحامي الأمين للوطن
6 مايو 2024 02:38

الشارقة (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48: «تمرُّ علينا الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية وبلادنا تنعم بالخير والاستقرار والأمن والأمان، حيث ظلت القوات المسلحة هي الدرع الحصين والحامي الأمين للوطن وترابه الغالي وأهله، ومثالاً للوحدة القوية والفاعلة، وتجسيداً للاتحاد الذي تمثل مبادئه وقيمه النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة وشعب الاتحاد الكريم، لتنعم بلادنا باستدامة مسيرة التنمية والتطور حاملة راية السلام والقوة المتينة للدفاع عن الأرض والعرض».
وتابع سموه: «لقد شكّل تاريخ السادس من مايو 1976م نقطة تحول فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أُعلن عن توحيد القوات المسلحة لتكون انطلاقة خير وبركة على كامل الوطن وأهله من توحيد للقرار وبداية للنهضة الحديثة التي تعيشها بلادنا، حيث ظلت القوات المسلحة في قيادة التقدم والنماء والازدهار، تعمل في كل ميادين البذل والعطاء، وتقدّم الغالي والنفيس من أجل الوطن وحمايته في كل المنافذ والأجواء، مؤمنةً بقيم الوحدة والاستعداد والجاهزية».

عبدالله بن سالم القاسمي
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
محمد بن زايد
الإمارات
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