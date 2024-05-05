ولي العهد نائب حاكم الشارقة: ذكرى توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في تاريخ بلادنا

الشارقة (الاتحاد)

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48: «في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل بلادنا بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، هذه الذكرى الغالية، والتي تمثل علامة مضيئة في تاريخ بلادنا، عكست خلاصة ما تقوم عليه أسس الدولة وحكمة قادتها المؤسسين المبنية على التعاضد وحماية الاتحاد، وتعزيز الأمن والاستقرار، مما يمكن الوطن من تحقيق أهدافه، والوصول إلى مختلف الإنجازات التي يشهد لها القاصي والداني، وتمكن شعب الاتحاد من العيش بسلام واستقرار وازدهار».

وتابع سموه: «ظلّت القوات المسلحة منذ توحيدها قبل 48 عاماً تعمل على صيانة وحفظ وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل بقعة من بقاع الوطن، وفي كامل أرجائه، سلاماً مستداماً وعيناً ساهرة في حب الشعب وتراب الوطن، وتنشر الاستقرار والأمن، وهي متسلحة بأبنائها وبناتها من الذين انخرطوا في صفوفها، يعملون في المواقع كافة، ويسهرون من أجل سلامة وقيادة أمن البلاد، وكان وعدُ القيادة الرشيدة بتوفير كامل الدعم على المستويات كافة، ليكونوا على أعلى المؤهلات والتجهيزات».