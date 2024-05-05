ولي عهد عجمان: نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد

عجمان (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة: «في هذا اليوم المبارك، السادس من مايو، نحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة، ففي مثل هذا اليوم من عام 1976 انعقدت الإرادة الوطنية للمؤسسين الأوائل على توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة واحدة لبناء جيش قوي موحد، ليمثل ذلك نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد المباركة، وخطوة كبيرة على تمتين أواصره، وتعزيز أمنه واستقراره، وصون مكتسباته، وتدعيم إنجازاته».

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة، نستذكر بكل الفخر والاعتزاز وأصدق مشاعر الوفاء والعرفان الدور الرائد والجهود المضنية والمواقف المشهودة، للقادة المؤسسين، وسار على نهجهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مكملاً لمسيرة وطنية، ترتكز على قيم العطاء والبذل والفداء وبناء وطن شامخ والدفاع عنه وحماية أمنه وتأمين مصالحه الوطنية، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وأن نظل سنداً للأشقاء وعوناً للأصدقاء».