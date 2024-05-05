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منصور بن زايد: توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد

منصور بن زايد: توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
6 مايو 2024 02:41

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن توحيد القوات المسلحة أسهم في ترسيخ أركان الاتحاد والحفاظ على أمنه وسيادته وصون مكتسباته، مشدداً سموه على أن قرار توحيد القوات المسلحة كان خياراً استراتيجياً خلال مرحلة مفصلية لاستكمال بناء مؤسسات دولة الاتحاد، وتقدم مسيرتها.
قال سموه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، الذي يوافق السادس من شهر مايو: «إن قواتنا المسلحة داعم قوي لمسيرة نهضة الدولة وتنميتها، بما وفرته من بيئة آمنة ومستقرة، معززة للتنمية والتقدم، بجانب مواكبتها تطور الدولة على مختلف المستويات»، مستذكراً سموه بإجلال وإكبار جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، وحكمتهم ووعيهم بمتطلبات بناء دولة ذات شأن ومكانة، تستند إلى قوة وطنية موحدة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية اللازمتين للقيام بدورها في ترسيخ أسس هذه الدولة وحماية أمنها واستقرارها. 
وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «إن قواتنا المسلحة أسهمت على مدى عقود ولا تزال في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، مجسدة نهج دولة الإمارات الأصيل في التعاون والتضامن»، مشيراً في هذا السياق إلى الجهود الإنسانية النوعية التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية في العديد من مناطق العالم والاستجابة للأوضاع الإنسانية فيها، حيث ارتبط اسمها دائماً بقيم الخير والعطاء ونصرة الحق وإغاثة المحتاج والمنكوب دون تمييز.
 وقدم سموه بهذه المناسبة تحية شكر وتقدير إلى الرعيل الأول من أبناء القوات المسلحة، داعياً الله تعالى بالرحمة والمغفرة لمن رحل منهم، ولأرواح شهدائنا الأبطال الذين جادوا بأرواحهم فداء للوطن ووفاءً لقيمه، وفي سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره ليظل شامخاً عزيزاً. 
وقال سمـــوه في ختام كلمته: «أسأل الله تعالى أن يوفـــق أبناءنــا في القـــوات المسلحة، ويسدد خطاهم لمواصلة رحلة العطاء والبذل، وأن يحفظ وطننا بالأمن والأمان، ويديم عليه الخيــر والازدهـــار».

منصور بن زايد
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محمد بن زايد
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
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