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يوم خالد

يوم خالد
6 مايو 2024 00:15

6 مايو 1976، يوم خالد في الذاكرة الوطنية، عندما وطد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون أركان دولة الاتحاد، بقرار توحيد قواتنا المسلحة، لتؤدي مهمتها المقدسة في صون الوطن ومقدراته وتعزز مكتسباته، وتحمي سيادته، وتدعم مسيرتنا التنموية، وتسهم في نشر رسالة الدولة بترسيخ عوامل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. 
قواتنا المسلحة أصبحت تحت ظل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بين مصاف أفضل الجيوش عالمياً كفاءة وإعداداً، عبر تزويدها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأنظمة المتطورة، وتأسيس المعاهد والمدارس والكليات العسكرية الوطنية، وتنظيم أفضل برامج التدريب المتقدمة لمنتسبيها، إضافة إلى توفير الممكنات كافة، لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية.
قواتنا المسلحة، عبر مهامها في ميادين الواجب، وحفاظها على أعلى مستويات القوة والقدرة والجاهزية والتفوّق الدفاعي، جسدت نهج الإمارات ومبادئها ورسالتها، في نصرة الحق والعدل، وحفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، وإغاثة المنكوبين، وخدمة الإنسانية، فهي مصنع الأبطال، ومنبع الروح الوطنية، وعنوان الولاء والانتماء، وموضع فخرنا واعتزازنا بكل ما قدمته من تضحيات لحماية مسيرة الاتحاد، وتقدم الوطن ومستقبله.

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