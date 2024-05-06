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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات

رئيس الدولة ونائباه
6 مايو 2024 08:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها جنوب البرازيل، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

 

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 

المصدر: وام
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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