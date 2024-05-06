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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي الرئيس الموريتاني في وفاه طحنون بن محمد

رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي الرئيس الموريتاني في وفاه طحنون بن محمد
6 مايو 2024 13:39

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته إلى سموه في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله.
 
كما أعرب فخامته عن تعازيه إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات في الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
 
من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الفقيد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما والحرص المشترك على تعزيزها.

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طحنون بن محمد
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