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علوم الدار

عمار النعيمي يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته

عمار بن حميد يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته
6 مايو 2024 15:05

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بأم سقيم في إمارة دبي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة داعيا الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
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