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حاكم الشارقة يتفقد مشروع قناة اللية المائية

حاكم الشارقة يتفقد مشروع قناة اللية المائية
6 مايو 2024 15:36

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مشروع قناة اللية المائية بالشارقة التي يتم إنشاؤها بطول 800 متر، وتهدف إلى زيادة تدفق المياه القادمة من الخليج العربي إلى بحيرة خالد.

وشاهد سموه الخرائط الزمنية للمشروع التي تعرض خطوات تنفيذ المشروع، والذي يتضمن جسرين رئيسيين وقناة مائية وكاسراً بحرياً وممشى، والذي تم البدء فيه منذ يناير 2023.

واطلع سموه على اللوحات التي توضح مراحل العمل وطرق الحفر وإنشاء الجسور، مستمعاً سموه لتفاصيل مستجدات العمل وطرق ربط المشروع الحالي بالمشاريع الأخرى المجاورة مثل جزيرة العلم وبحيرة خالد.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة المخططات المستقبلية للمشاريع الخدمية التي ستقام على أطراف القناة المائية، وتعرف سموه على التصاميم المعمارية المستخدمة في المشروع وكاسر الأمواج بطول 320 متراً والذي سيعمل على حماية جدران القناة، بالإضافة إلى المرافق التي ستخدم رواد المنطقة، وطريقة حركة المياه من بحيرة خالد إلى الخليج العربي.

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واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن عملية استكمال اختبارات الكاسر والقناة وذلك للتأكد من سلامة الإنشاءات في أقصى الظروف والأعاصير وكذلك للتأكيد على فعالية القناة والكاسر في تدفق المياه للجزيرة، وبينت النتائج نجاح الاختبارات التي تمت بجميع عناصرها.

وتتضمن المرحلة القادمة من المشروع إنشاء واجهة مائية جديدة تتميز بطابع معماري إسلامي يتوافق مع الطابع المعماري للجهات الحكومية المجاورة ومبنى سوق الجبيل المقابل للقناة من الجهة الأخرى.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة».

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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