"أبوظبي للصحة العامة" يوسع نطاق خدماته لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة انتقال خدمات مكافحة آفات الصحة العامة لتُصبح ضمن اختصاصاته، تماشياً مع التزامه بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ وبهذا يتعامل المركز مع البلاغات والطلبات التي تخصُّ رصد آفات الصحة العامة وانتشارها في جميع مناطق أبوظبي.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يحرص مركز أبوظبي للصحة العامة على المحافظة على جودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وصحة المجتمع وضمان سلامتهم ورفاههم، من خلال تقديم خدمات مكافحة الآفات ونواقل الأمراض وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، عبر فِرق متخصِّصة وخبيرة باستخدام معدات وتقنيات متطورة، لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، انطلاقاً من الدور المحوري للمركز في مكافحة الآفات، والوقاية من انتشار الأمراض المُعدية، والحفاظ على الصحة العامة».

وسيعمل المركز على توفير وتقديم برامج تطوير وتأهيل المتخصصين في مجال مكافحة الآفات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ما يعزز قدراتهم وكفاءتهم؛ إضافةً إلى تعزيز منظومة البحث العلمي ذات العلاقة بتشخيص وتصنيف نواقل الأمراض، وتطوير سبل المكافحة المُثلى عن طريق التجارب البحثية، المخبرية، والحقلية، وتقييم الكفاءة الحيوية لمواد المكافحة والمبيدات، وتطوير مراكز نقل المعرفة البحثية العلمية إلى الفنيين والجمهور.

ويخطِّط المركز أيضاً لإطلاق حملات مجتمعية تعزِّز وعي الجمهور بأهمية مكافحة آفات الصحة العامة، وتؤكِّد دوره الأساسي في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تُسهم بفاعلية في الحدِّ من تكاثر نواقل الأمراض والآفات الأخرى.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: «سيتولى مركز أبوظبي للصحة العامة مهام التعامل مع البلاغات الواردة فيما يخصُّ تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة في المناطق المفتوحة، إضافةً إلى الإشراف على تصاريح عمليات مزاولة المهنة لجميع الأنشطة المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، وسيتولى أيضاً تنظيم تداول مبيدات آفات الصحة العامة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل والآمن، والتقيُّد بالإجراءات والمحاذير المرافِقة لها والمتعلقة بالسلامة الشخصية والمجتمعية والبيئية كجزءٍ لا يتجزّأ من منظومة مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة».

ويهدف المركز إلى تطوير منظومة الرصد والتحري للأمراض المُعدية، عن طريق الربط المباشر لمعلومات وإجراءات الفحص والتحري للأمراض المُعدية مع المعلومات عن انتشار نواقل الأمراض، ما يُسهم في توفير إدارة فعّالة تمنع انتشار الأمراض المُعدية في الإمارة، وتنفيذ إجراءات مكافحة نواقل الأمراض حسب التوزيع الجغرافي والمكاني.

يُذكَر أنَّ خدمات مكافحة آفات الصحة العامة قد انتقلت من مجموعة «تدوير» إلى مركز أبوظبي للصحة العامة، ويتضمَّن ذلك مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، التي تنتقل عن طريق البعوض والذباب والقوارض والقراد وغيرها، وكذلك الآفات الخطرة كالأفاعي والعقارب والعناكب السامة والدبابير، وتواصل «تدوير» تولّي خدمات إدارة النفايات.

وبإمكان الأفراد وأصحاب المزارع والعزب طلب خدمات مكافحة الآفات بالاتصال بمركز حكومة أبوظبي على الرقم: 800555، أو تقديم الطلب عبر منصة «تم».