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احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
6 مايو 2024 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب خاصة غرباً وجنوباً يتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة على البلاد غدا الثلاثاء، أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بيت 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والمد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 18:13 والجزر الثاني عند الساعة  07:13.
فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 20:36، والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

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المصدر: وام
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