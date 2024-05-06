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فيديو.. تنويه هام من هيئة الفجيرة للبيئة

شعار هيئة الفجيرة للبيئة
6 مايو 2024 20:40

الفجيرة (الاتحاد)
أكدت هيئة الفجيرة للبيئة أن فريقا مختصا يقوم حالياً بالتحقق من وجود حيوان من فصيلة القطط المتوسطة (الوشق) في إحدى المناطق تم التقاط فيديو متداول له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري التحري عن ملكيته لأحد السكان أو اعتباره حيوانا سائبا.
وقالت الهيئة إنه "في حال إثبات ملكيته لأحد السكان، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل هيئة البيئة والجهات المختصة".
وأهابت هيئة الفجيرة للبيئة "رواد المناطق البرية والسكان بعدم التعرض للحيوان، كما ينصح بالابتعاد عنه بمسافة آمنة حرصاً منا على سلامتكم".

  • وأشارت إلى أن (الوشق) من فصيلة القطط متوسطة الحجم والتي تتميز بمهارتها في الصيد حيث يمكنها القفز مسافة تصل إلى 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها.
    وأضافت الهيئة أن هذا النوع من القطط يلعب دوراً هاماً في النظم البيئية ويعبر عن مؤشرات الصحة البيئية والتنوع البيولوجي الفريد في بيئة إمارة الفجيرة.
    وطالبت الجمهور بالإبلاغ عن حيوانات برية أو شكاوى بيئية. ويمكن التواصل عبر الرقم المجاني لهيئة الفجيرة للبيئة 800368.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الوشق
هيئة الفجيرة للبيئة
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