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شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل وحريق في 10 دقائق

شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل في 10 دقائق
6 مايو 2024 21:50

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على متهم وجه عدة طعنات لامرأة آسيوية وأصاب ثلاثة آخرين من الجنسية الآسيوية بجراح بالغة، وذلك في متجر بمنطقة الصناعية بإمارة عجمان.
ونقلت الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة عجمان عن المقدم سعيد علي المدحاني نائب مدير إدارة العمليات قوله إن "بلاغاً ورد لغرفة العمليات عن قتل أمرأة وحريق في محل تجاري بصناعية عجمان. وعلى الفور، انتقلت دوريات المستجيب الأول ورجال المهام الخاصة والإسعاف الوطني، وكذلك تم إبلاغ الدفاع المدني للتوجه إلى موقع الحدث".
تبين أن شخصا يدعى (م ، س، آسيوي) طعن امرأة آسيوية عدة مرات بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها. كما طعن 3 أشخاص يعملون في المحل وأصابهم بإصابات بليغة، وقام بإشعال الحريق في المحل.
وأضافت القيادة العامة لشرطة عجمان "تمكن رجال شرطة عجمان من إلقاء القبض على المتهم خلال 10 دقائق من البلاغ. كما قامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".
وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، وتبين أن المذكور على علاقة غير شرعية بالمجني عليها وتوجد بينهما خلافات شخصية سابقة، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.

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