انتخاب مجلس إدارة جديد لـ«الإمارات للإنترنت الآمن»

أبوظبي (وام)

انتخبت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن «eSafe»، المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، مجلس إدارة جديداً بالإجماع، برئاسة الدكتور عبدالله محمد المحياس، والمهندس عادل الكاف الهاشمي نائباً للرئيس، والمستشار خالد باسويد أمين الصندوق وأمين السر مؤقتاً، والأعضاء الدائمين كل من الدكتور سعيد الظاهري، والدكتور حامد النيادي، وناصر النيادي، وإبراهيم الهدار.

وصادق اجتماع الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية، كما وافق على خطة العمل والميزانية لعام 2024، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع والأعضاء.

وأكد الدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس الإدارة، الاستمرار في العمل التطوعي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تشجع على تحقيق رؤيتهم، عبر بناء استراتيجيات وقائية للتوعية من المخاطر الإلكترونية لرسم طريق آمن للأطفال، والتعاون مع الهيئات الحكومية في مقدمتها مجلس الأمن السيبراني، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والمؤسسات الخاصة لخلق شراكات لترسيخ مفهوم المحتوى الإيجابي للسلامة الرقمية.

وثمن المهندس عادل الكاف الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية، الجهود التي تبذلها جميع الجهات المختصة في الإمارات من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت للأبناء.