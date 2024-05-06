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شرطة أبوظبي تنظم ملتقى التوعية الأمنية

خلال الاجتماع (من المصدر)
7 مايو 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي ملتقى التوعية الأمنية الأول لعام 2024 مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الاختصاص، وهم بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة الدار العقارية ومركز سنترال مول.
وناقش الملتقى مختلف القضايا الأمنية والمجتمعية للتصدي للظواهر السلبية واستعرض جهود التنسيق والتعاون بين المركز والشركاء، وتم التعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور وقنوات التواصل الخاصة بها.
وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف فئات وقطاعات المجتمع وإسعادهم، وحرصها المستمر على تعزيز الأمن والأمان ضمن رؤيتها الاستراتيجية أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
ولفت إلى الحرص المتواصل على تعزيز احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها المدينة الأكثر أمناً في العالم ومواصلة الجهود الريادية في تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان.
وتطرق إلى جهود شرطة أبوظبي في مواكبة التطورات التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المسيرة الأمنية. وثمن الشركاء جهود شرطة أبوظبي ودورها الريادي المتميز في استخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة وقدموا الشكر على هذه الملتقيات التي تعزز التواصل الإيجابي لتبادل الأفكار والآراء التي  تحقق الأهداف والتطلعات في خدمة المجتمع.

شرطة أبوظبي
الفلاح
بلدية أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
الدار العقارية
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