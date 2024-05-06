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علوم الدار

«الإمارات للمحاسبة» يعزز تعاونه مع البرازيل في مجال الرقابة

الاجتماعات تناولت بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (وام)
7 مايو 2024 01:42

برازيليا (وام)

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وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل، خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون المستقبلي والتوقيع على مذكرة تفاهم خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس الجهاز، إلى البرازيل والهادفة إلى تبادل الخبرات في مجال الرقابة والمحاسبة. 
وتضمن جدول الزيارة عقد اجتماعات وزارية ثنائية بين معالي رئيس جهاز الإمارات ومعالي فينيسوس دي كارفالهو، المراقب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
وعقدت على هامش الزيارة، اجتماعات تشغيلية لكلا الطرفين لتبادل الخبرات وأهم الممارسات والتطبيقات في مجال الرقابة لحماية الموارد العامة.

جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
البرازيل
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