مؤتمر «آيسنار 2024» ينطلق 21 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنظِّم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك مُؤتمر «آيسنار 2024»، المُصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، يومي 21 و22 مايو 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لـ«آيسنار أبوظبي 2024»: «يأتي هذا المُؤتمر المتخصِّص في إطار جهود متكاملة، ورؤية في استشراف المستقبل لإيجاد حلول للتحديات المقبلة، فالمُؤتمر منصة تضمُّ كوكبةً من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والوطني وإدارة الأزمات، يقدِّمون فيها أوراق عمل ويستعرضون أهمَّ الاستراتيجيات لتعزيز الاستعداد والجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرات قوى إنفاذ القانون، وهو يأتي مكمِّلاً للدور الحيوي لمعرض (آيسنار) في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية والحماية المدنية، وعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأمن الوطني».

وأوضح جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ المُؤتمر يركِّز على محورين رئيسين، يتناول المحور الأول الشرطة وإدارة الأزمات في عصر الابتكار، ويُسلِّط المحور الثاني الضوء على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، وهما محوران مُهمِّان جداً بالنظر إلى ما يشهده العالم من تسارع غير مسبوق في الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وأشار مورس إلى أنَّ تنظيم أكاديمية ربدان لمُؤتمر «آيسنار 2024» يأتي انطلاقاً من إيمانها الكبير بدور المُؤتمر المهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني محلياً وعالمياً، فضلاً عن تقديم منصة توفِّر حلولاً لترسيخ الاستقرار العالمي، مع النظر إلى الجوانب المتعلقة بالأمن الوطني، وقال: «يستضيف المُؤتمر نخبة من الرؤساء التنفيذيين والقادة والخبراء المتخصِّصين في مجالات الشرطة والأمن وإدارة الأزمات والأمن السيبراني، الذين يُسهمون في إثراء الجانب المعرفي للمشاركين، وتوفير الحلول الأمنية المحلية والإقليمية والعالمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات وتدشين الشراكات الاستراتيجية بين المؤسَّسات ذات الصلة».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يشكِّل مُؤتمر (آيسنار أبوظبي 2024) رؤية استراتيجية هادفة تسعى إلى تعزيز مسارات الابتكار الأمني».

وأوضح أنَّ المُؤتمر سيستعرض مواكبة التحوُّلات العالمية، وتطوير مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، من خلال توفير منصة عالمية المستوى تستضيف نُخبة من صُنّاع القرار والمتخصِّصين من العالم، لتبادُل الرُّؤَى عن التحديات الأمنية المعاصرة.

وتشهد أعمال اليوم الأول مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بالشرطة وإدارة الأزمات في عصر الابتكار، منها التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي، وتحليل اتجاهات الأمن الوطني، وتبنّي الاستراتيجيات المستقبلية، والابتكار في مجال الشرطة القائم على الأدلة، واستراتيجيات الشرطة وإدارة الأزمات في العصر الرقمي، والتحديات والفرص في عصر الابتكار الأمني، وضمان الاستدامة في الأمن الوطني.

ويركِّز اليوم الثاني من المُؤتمر، عبر جلسات عدة، على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، من خلال تسليط الضوء على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، وأثرها في تعزيز ممارسات الشرطة وإدارة الأزمات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الأمن الوطني والتعاون الدولي، ودور الجاهزية القائمة على الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الأمن والاستراتيجيات الحكومية، والحلول المبتكرة في الأمن السيبراني، وتأثيرها في الاستقرار الإقليمي والعالمي، فضلاً عن استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية.

ويُتوقَّع أن يشهد المُؤتمر الإعلان عن عدد من المبادرات النوعية في مجالات البحث والتطوير ضمن القطاعات الأمنية والدفاعية، بهدف تقديم التوصيات لصانعي السياسات بشأن قضايا الدفاع والأمن المتعلِّقة بالشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز فهم ديناميكيات الأمن في المنطقة، والمساعدة على تحديد التهديدات والفرص والتحديات المحتمَلة.

ويتضمَّن المُؤتمر عدداً من مناقشات الطاولة المستديرة والحلقات النقاشية والورش ودراسات الحالة في مجالات الابتكار والأمن، وإدارة الأزمات والشرطة والأمن الوطني والسيبراني وغيرها.