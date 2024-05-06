«42 أبوظبي» تستضيف النسخة الثالثة من «الهاكاثون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، التي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، تنظيم النسخة الثالثة من فعالية الهاكاثون تحت عنوان Capture The Flag، وذلك بالتعاون مع شركة بيكن رد، الشركة الرائدة في مجال تزويد الحلول المبتكرة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وذلك بحضور أكثر من 70 طالباً من 42 أبوظبي.

ويمثل هذا الحدث منصة تفاعلية تفتح آفاقاً لا محدودة للطلبة المبرمجين وتمكنهم من المشاركة في 10 تحديات افتراضية، كما تمنحهم الفرصة لاستعراض مهاراتهم واكتساب المزيد من المعارف والتعلم من أبرز الخبراء والمتخصصين بالمجال، إلى جانب التواصل مع أفراد يتقاسمون معهم الشغف والاهتمامات.

وبهذا الصدد، قال ماركوس مولر هابيغ، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «يعد الحفاظ على الأمن السيبراني في العصر الرقمي الحالي أمراً في غاية الأهمية، حيث إن الهاكاثونات لها دور فعال في إعداد الطلبة وتهيئتهم لمواجهة التحديات في هذا المجال. ونهدف إلى تعزيز ثقافة التعاون والتعلم العملي، إلى تمكين الجيل المقبل من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الذين سيلعبون دوراً بارزاً في حماية مستقبل أبوظبي الرقمي».

ومن جانبه، قال ماثيو ويب، مدير الأكاديمية التقنية لدى بيكن رد: «مع التزايد المستمر في أهمية الأمن السيبراني في العصر الرقمي الحالي، يُسهم الدعم المتواصل الذي تقدمه بيكن رد بشكل كبير في دعم وتطوير الطلبة الموهوبين لدى 42 أبوظبي. نحن ملتزمون أيضاً بمواصلة جهودنا لزيادة الوعي بتحديات التهديدات السيبرانية المتغيرة».

تعليم جديد

تجسِّد مدرسة البرمجة «42 أبوظبي»، التي أُسِّسَت عام 2020، نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة، وتعدُّ إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في الإمارة.