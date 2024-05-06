«معاً»: 440 متطوعاً أسهموا في «أبوظبي للكتاب»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

هنأت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، المتطوعين من أفراد المجتمع الذين أسهموا مساهمة قيمة وإيجابية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خدمة مجتمعية لزوار المعرض، لافتة إلى أن عدد المتطوعين بلغ 440 متطوعاً أسهموا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب للارتقاء بتجربة الزوار، حيث قدموا وقتهم وخبراتهم لخدمة المجتمع، الأمر الذي أسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وتحرص الهيئة على إتاحة الفرصة للمتطوعين، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، وبما يخدم المجتمع، ويتماشى مع الأولويات الاجتماعية، التي وضعتها دائرة تنمية المجتمع.

وتوفير الفرص التطوعية الخدمية المختلفة، يمنح المتطوعين شعوراً بالانتماء والعطاء المستدام، الأمر الذي يؤكد قدرتهم على تحقيق الفائدة المرجوة، مما يسهم في إحداث أثر إيجابي اجتماعي مستدام.. كما أن هيئة «معاً» تشجّع جميع الأفراد على التطوع والمشاركة في البرامج والمبادرات المختلفة، مما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والعطاء الاجتماعي بين المتطوعين وتحسين مهاراتهم وإلهامهم، ليصبحوا أعضاء نشطين وفاعلين في المجتمع.