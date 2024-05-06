«الموارد البشرية» تنظم ورشة «تصفير البيروقراطية»

دبي ( وام )

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة خاصة حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، مؤخراً؛ بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.

وشارك في الورشة، التي عقدت في مقر الهيئة بدبي، ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة، وإبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، وأعضاء الفريق، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات، وفريق ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء استعرض تفاصيل البرنامج، ومحاوره، والإجراءات والمتطلبات المرتبطة بها، ونطاق تطبيقه، وأثر ذلك على المستويات كافة، ومعايير تقييم مدى التزام الجهات الحكومية، ومراحل التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج والتكريم.

وشددت ليلى السويدي على أهمية تصفير البيروقراطية الحكومية، في خدمة توجهات حكومة دولة الإمارات، نحو الريادة والتنافسية العالمية، باعتباره نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، حيث يختصر ويبسط الإجراءات الحكومية، ويسهل على المتعاملين، ويرفع من مستويات الخدمة المقدمة لهم.

محاور البرنامج

استعرض المستشار هشام أميري، من قطاع الخدمات الحكومية، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء محاور البرنامج، ونطاق تطبيقه، معتبراً إياه محطة مهمة في مسيرة حكومة الإمارات؛ لتحسين تجربة المتعامل، والتخلص من الأعباء والإجراءات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، وحلقة ضمن مبادرات حيوية أطلقت على مستوى الدولة في وقت سابق.