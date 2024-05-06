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«شرطة عجمان» تناقش نتائج المنخفض الجوي وآثاره

سلطان النعيمي يترأس اجتماع اللجنة العليا بشرطة عجمان (من المصدر)
7 مايو 2024 01:42

عجمان (الاتحاد) 

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز بشرطة عجمان. 
ورحب قائد عام شرطة عجمان بالمديرين العامين ومديري الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال جهودهم المبذولة وتضحياتهم الجمة خلال منخفض الهدير، والذي برز فيه دور الشرطة فعالاً في دعم وتعزيز أمن وأمان أفراد المجتمع.

عجمان
شرطة عجمان
المنخفض الجوي
سلطان النعيمي
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