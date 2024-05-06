«الإمارات الصحية» توعي بإجراءات الوقاية خلال التقلبات الجوية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية اتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدر من الجهات والسلطات المختصة، وتجنب المحظورات التي قد تؤثر على الصحة والسلامة العامة خصوصاً في فترة تقلبات الطقس وتغيرات المناخ سواء من أمطار أو رطوبة أو عوامل بيئية مختلفة.

ونوهت المؤسسة بضرورة التقيد بعدد من الإجراءات الاحترازية، مثل تجنب السباحة واللعب عند المياه الراكدة، لأنها تكون أرضية خصبة للحشرات والبعوض، والكائنات الدقيقة التي قد تسبب بعض الأمراض وتجمعات المياه التي قد تحتوي على المواد الحادة كالزجاج المكسور، الفولاذ، والخشب، وأيضاً قد تحتوي على النفايات البشرية الحيوانية والكيميائية والإشعاعية. كما شددت المؤسسة على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون عند الدخول للمنزل وقبل تناول الطعام، لأن مياه الأمطار قد تحمل البكتيريا والملوثات، ناهيك عن أهمية تنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات التي لامست مياه السيول لأنها قد يحتوي على البكتيريا من مياه الأمطار، إلى جانب التخلص من علب الطعام المنبعجة أو عليها صدى أو منتفخة، والتأكد من نظافة جميع الأواني والأدوات في المطبخ قبل استخدامها، واستخدام الماء من مصدر آمن فقط للشرب والغسيل، واستخدامه لإعداد الطعام، ويفضل أن تكون المياه المعبأة التي لم تصلها مياه السيول، وضرورة الانتباه لأية أعراض كالسعال، ألم في البطن، الاستفراغ والإسهال والتوجه لأقرب منشأة صحية.

التعليمات

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنه مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة هطول الأمطار، يمكن أن يصبح البعوض أكثر انتشاراً، مما قد يزيد من خطر التعرض للسع، اتبع هذه التعليمات لتقليل خطر البعوض:* استخدم طارد البعوض: ضع طارد البعوض على الجلد المكشوف.

* ارتداء ملابس واقية: قم بتغطية الأجزاء المكشوفة بأكمام طويلة، وسراويل، وجوارب لتقليل التعرض للسعات.

* تجنب أوقات الذروة للبعوض: ابق في الداخل أثناء الفجر وبعد غروب الشمس عندما يكون البعوض أكثر نشاطاً.

* تأكد من حجب الأبواب والنوافذ: تأكد من أن النوافذ والأبواب بها حواجز لإبعاد البعوض.

* تخلص من المياه الراكدة: قم بإزالة أي مصادر للمياه الراكدة حول منزلك، مثل أواني الزهور والدلاء لمنع تكاثر البعوض.

* استخدم مصائد البعوض: استخدم مصائد البعوض أو الأجهزة الطاردة الإلكترونية لتقليل أعداد البعوض في منزلك.

* التحقق من مواقع التكاثر: قم بفحص الممتلكات الخاصة بك بانتظام بحثاً عن المواقع المحتملة لتكاثر البعوض واتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.

* اطلب العناية الطبية في حال وجود أي أعراض إذا كنت تعاني من ردود فعل شديدة تجاه لسعات البعوض، مثل الحمى أو آلام المفاصل أو التورم الشديد، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

تكاثر الجراثيم

بدوره قال الدكتور مصطفى حميده طبيب الأسرة: إن هذه الفترة من الفترات التي تنتشر فيها بعض الأمراض الموسمية والمرتبطة بتغيرات الطقس، خاصة أن هناك ظروفاً بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم وانتشار الأمراض أيضاً، لذا لابد من التقيد بطرق السلامة والصحة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على النظافة والتوجه إلى المنشآت الصحية المتوزعة على مستوى الإمارة في حال عدم استقرار الحالة.

إرشادات

أكد الدكتور مصطفى حميده، ضرورة اتباع الإجراءات والإرشادات الصحية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، والتي قد تتسبب ببعض المشاكل الصحية على العين أو الجهاز التنفسي أو الأمراض الجلدية، والتي قد يكون سببها ظهور بعض الحشرات والحشرات الطائرة.