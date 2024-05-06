الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع التحالف العالمي بجنيف

«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع التحالف العالمي بجنيف
7 مايو 2024 01:42

جنيف (وام)

أخبار ذات صلة
«المستشفى العائم» بالعريش يعزز خدماته العلاجية
«المستشفى الميداني» يُجري عملية جراحية معقدة في غزة

تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأت أعماله أمس، وتستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة مراقب، ويرأس وفد «الهيئة»، مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويستقطب هذا الاجتماع السنوي ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الفعالة للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وذلك من خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية والجمعية العمومية.
كما يشهد الاجتماع هذا العام «مؤتمر الأعمال التجارية: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وتأتي مشاركة «الهيئة» في إطار حرصها على دعم الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان المساواة والعدالة دون تمييز، بما ينسجم مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان.
وأكد مقصود كروز الأهمية البالغة لهذه الاجتماعات، قائلاً: «إنها فرصة لتعزيز التعاون الدولي واستلهام أفضل الممارسات من مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، واستثمار هذا التجمع الدولي الرائد لتوسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات والمسائل المتعلقة بدعم حقوق الإنسان».
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية على التوالي في هذا الاجتماع السنوي، مما يعكس التزامها بمبادئ باريس وجهودها المكثفة لتعزيز وضعها كفاعل أساسي في الحقل الحقوقي الدولي، إذ تمكن هذه المشاركة المتجددة «الهيئة» من بناء شبكة علاقات قوية مع المؤسسات المماثلة وتعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في الرفع من مستوى الاستجابة للتحديات الحقوقية والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان
جنيف
سويسرا
الإمارات
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
اليوم 23:11
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
7 مايو 2024
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
علوم الدار
"الهوية والجنسية" تطلق خدمة "بيانات الأسرة" بديلا عن خلاصة القيد
اليوم 19:44
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل في 10 دقائق
علوم الدار
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل وحريق في 10 دقائق
اليوم 21:50
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
الرياضة
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
7 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©