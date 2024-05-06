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علوم الدار

ريم الهاشمي تبحث مع المسؤولين في «كومنولث أستراليا» تعزيز التعاون

ريم الهاشمي خلال لقاء مع المسؤولين في «كومنولث أستراليا» (وام)
7 مايو 2024 01:43

كانبيرا (وام)

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ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الإمارات إلى كومنولث أستراليا الصديقة.
وتهدف الزيارة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
واستهلت معالي الهاشمي والوفد المرافق الذي يضم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا، ومسؤولين من مجموعة إيدج القابضة، زيارتها بلقاء مع معالي أنثوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا في العاصمة كانبيرا، بحضور معالي بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالي، حيث تم خلال اللقاء تأكيد الأهمية التي توليها كل من دولة الإمارات وأستراليا لتوطيد وتنمية العلاقات الثنائية، حيث سيحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى الخمسين لتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التجارة والاستثمار والطيران والطاقة المتجددة، وأكدت معالي الهاشمي أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وهو ما يعكسه تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية.
والتقت معالي ريم الهاشمي أيضاً مع معالي ريتشارد مارلز، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، وبحثت معه العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية لهما.
 وأكدت معاليها إدانة دولة الإمارات لأعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني، مشددة على أهمية احترام الدول للقانون الدولي الإنساني.
نصب العمل الإنساني
زارت معاليها والوفد المرافق النصب التذكاري للحرب، حيث قامت معاليها بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول، كما وضعت إكليل زهور على نصب العمل الإنساني في كانبيرا تكريماً لذكرى السيدة الأسترالية زومي فرانكوم. 

ريم الهاشمي
أستراليا
الكومنولث
الإمارات
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