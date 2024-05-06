الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم وأحمد بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد يعزون في زوجة سيف الشعفار

مكتوم بن محمد وعمار النعيمي خلال تقديم العزاء لسيف الشعفار (الصور من وام)
7 مايو 2024 01:42

دبي وعجمان (وام)
قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي. 

وأعرب سموهما عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته.
 وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
مؤتمر «آيسنار 2024» ينطلق 21 مايو
مكتوم وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في زوجة سيف الشعفار

كما قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، حرم المستشار سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

مكتوم بن محمد بن راشد
أحمد بن محمد بن راشد
عمار النعيمي
سيف بن زايد
سيف الشعفار
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
اليوم 23:11
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
7 مايو 2024
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
علوم الدار
"الهوية والجنسية" تطلق خدمة "بيانات الأسرة" بديلا عن خلاصة القيد
اليوم 19:44
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل في 10 دقائق
علوم الدار
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل وحريق في 10 دقائق
اليوم 21:50
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
الرياضة
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
7 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©