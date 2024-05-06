سعود بن صقر يستقبل وزيرة السياحة الإيطالية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد أمس، معالي دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة في جمهورية إيطاليا، التي تزور البلاد حالياً، بحضور لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي الوزيرة، والوفد المرافق لها، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيطاليا في شتى المجالات.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون السياحي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين الصديقين. وتبادل سموه مع معاليها الأحاديث حول عدد من المواضيع السياحية، ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالشراكة المتنامية مع جمهورية إيطاليا في مختلف الجوانب السياحية والاقتصادية.

من جانبها، أكدت معالي دانييلا سانتانكي، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع دولة الإمارات في شتى المجالات الحيوية، بما في ذلك القطاع السياحي، مشيدة بمكانة الدولة عالمياً والنهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات، الأمر الذي عزّز مكانتها السياحية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً.