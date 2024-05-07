"السلامة الغذائية" تصدر شروطاً وضوابط بشأن تنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بتنظيم مَزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بشأن نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي.



ويهدف القرار إلى تنظيم ممارسة الإنتاج في المزارع النباتية لصغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين دخل مُلاك المَزارع، ودعم المنتج المحلي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

ويحدِّد القرار قواعد واضحة لممارسة الإنتاج النباتي في المَزارع، حيث يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، ويزيد تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، ما يؤدي إلى رفع نسبة العائد على الزراعة.

وحدَّد القرار ضوابط لحصاد المنتجات النباتية لمَزارع صغار المزارعين، منها المحافظة على النظافة العامة في المزرعة والمرافق التابعة لها، والحصول على الموافقات الرسمية قبل إنشاء بيوت للتعبئة، واستخدام مواد مسموح بها في الغذاء عند معالجة المنتجات النباتية.

ونصَّ القرار على تنظيم استخدام الاسم التجاري للمزرعة، وتوثيق العمليات الزراعية التي تمَّت على المنتج النباتي، وتوفير سجلات عن كميات الإنتاج التي تمَّ التخلُّص منها، إضافةً إلى توفير نظام للتتبُّع يضمن تعريف المنتج النباتي.

وقال المهندس أحمد خالد عثمان، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يؤكِّد القرار التزام حكومة أبوظبي بدعم صغار المزارعين، وتوفير بيئة عمل تدعم جهودهم لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في الإمارة، وتعزيز الأمن الغذائي. ونحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملتزمون بتقديم جميع أشكال الدعم لصغار المزارعين، لتمكينهم من تطوير مزارعهم وزيادة الإنتاجية. والهيئة تعمل على توفير خدمات إرشادية وتدريبية متقدمة للمزارعين، لمساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتدعم البحث العلمي والتطوير في المجال الزراعي لتطوير تقنيات زراعية حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد».

وأضاف: «يأتي هذا القرار استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020 بإصدار نظام المتطلبات الزراعية لمَزارع إمارة أبوظبي، الذي يُعَدُّ خطوةً جوهريَّةً في تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال زيادة الإنتاج النباتي، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وترسيخ مكانة المنتج المحلي».

وأعرب المهندس عثمان عن ثقته بأنه هذا القرار سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً على القطاع الزراعي في أبوظبي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى دعم المنتج المحلي وشرائه من المُزارعين مباشرة، لما لدعم القطاع الزراعي من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي في أبوظبي.