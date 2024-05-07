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"الهوية والجنسية" تستعرض فئات الإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول خلال سوق السفر العربي

"الهوية والجنسية" تستعرض فئات الإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول خلال سوق السفر العربي
7 مايو 2024 11:36

تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال مشاركتها في النسخة الـ 31 من معرض سوق السفر العربي التي انطلقت أمس في دبي وتستمر حتى 9 مايو الجاري، أنواع الإقامات الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول بهدف توعية الزوار بمتطلبات وشروط وآلية الحصول على تلك الخدمات.

وتقوم فرق العمل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - عجمان، طوال أيام المعرض بتوعية الزائرين والراغبين في الإقامة والعيش في دولة الإمارات، بأهمية وفئات الإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول وضوابط ومتطلبات كل منهما وآلية الحصول على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن سوق السفر العربي يستقطب أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع السياحة والسفر، وتحظى النسخة الـ 31 من المعرض بإقبال كبير من المشاركين والعارضين والزوار من كافة أنحاء العالم، ومن ثم فهو حدث عالمي مهم للترويج لمنظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة للمقيمين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

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وأكد حرص الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات والشروط والمتطلبات الخاصة بالإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول والتأشيرة العادية، وتسهيل رحلة المتعامل في الحصول على تلك الخدمات، في ضوء التطورات وآخر المستجدات واقتراحات وتطلعات المتعاملين، انطلاقًا من مبادئ وتوجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ودليل الخدمات الحكومية 2.0.

وأوضح أن خدمات تأشيرة السياحة متعددة الدخول والإقامة الذهبية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المقيمين والزائرين من جميع أنحاء العالم من العلماء والمتخصصين والنوابغ من المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الخريجين من أفضل الجامعات العالمية، رغبة منهم في التمتع بالمزايا الكبيرة التي توفرها الدولة لهذه الفئات، والعيش في أمان واستقرار والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لهم .

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
سوق السفر العربي
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