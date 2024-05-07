الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش خطتها لدراسة سياسة "التعليم التقني" و "دور الإعلام الحكومي"

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش خطتها لدراسة سياسة "التعليم التقني" و "دور الإعلام الحكومي"
7 مايو 2024 12:36

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وفي شأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، واعتمدت محاور الموضوعين.

 

جاء ذلك  خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة. 

 

أخبار ذات صلة
لجان «الوطني» تناقش تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي وإدارة الوقف
"الشعبة الإماراتية" تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
التعليم التقني
آخر الأخبار
«بارامار أنجل» يتوج بكأس الوثبة في ويندسور
الرياضة
«بارامار أنجل» يتوج بكأس الوثبة في ويندسور
اليوم 14:01
شعار «الفارس الشهم 3»
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ 49 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 13:46
أرشيفية
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة اليوم
اليوم 13:38
كاراجر: مانشستر يونايتد أحد أسوأ الفرق تدريباً في الدوري الإنجليزي
الرياضة
كاراجر: مانشستر يونايتد أحد أسوأ الفرق تدريباً في الدوري الإنجليزي
اليوم 13:36
الريال يرفض توصية زيدان وبيلينجهام!
الرياضة
الريال يرفض توصية زيدان وبيلينجهام!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©