رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم. وأتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا».