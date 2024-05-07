برعاية حميد النعيمي.. معرض عجمان الدولي للتعليم ينطلق 14 مايو

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض «عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024» في نسخته الحادية عشرة، خلال الفترة من 14حتى 16 مايو الحالي، بمشاركة محلية وخليجية ودولية واسعة تشمل أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في منتجع زويا في منطقة الزوراء عجمان، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لفعاليات المعرض. وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، إن المعرض الذي يقام، في قاعة الإمارات للضيافة، يستعرض أفضل وأحدث التخصصات الأكاديمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى مشاركة مميزة لوزارة التربية والتعليم للتعريف بأساسيات ومتطلبات التسجيل الجامعي. وأكد عبدالله النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن اللجنة المنظمة للمعرض حرصت على استقطاب جامعات جديدة بتخصصات وخبرات تتواكب مع تطورات قطاع التعليم في المنطقة والعالم، حيث تشارك الولايات المتحدة الأميركية، لأول مرة، بجناح خاص يشمل عدداً من الجامعات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الجامعات الروسية المتخصصة في الطب والصيدلة والجامعات الصينية في مجال التكنولوجيا والابتكار. وأشار إلى أن المعرض يسلط الضوء على فرص استثمارات قطاع التعليم في الإمارة والدولة ودعم الجهود المبذولة في مجالات الابتكار والبحث العلمي. ودعا جميع الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية وكذلك موظفي الجهات الحكومية والخاصة لزيارة المعرض والتعرف على أحدث التخصصات الأكاديمية المطروحة، والخصومات والمنح الدراسية التي توفرها الجامعات المشاركة وآليات التسجيل والقبول، والاستفادة من ورش العمل المتخصصة والنوعية على مدار أيام المعرض.





وخلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور عبدالحق بشير النعيمي، نائب مدير جامعة عجمان للاتصال وشؤون المجتمع: «تفخر جامعة عجمان بمشاركتها في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، ويأتي دعم ورعاية جامعة عجمان للمعرض في إطار التزام الجامعة الراسخ بتعزيز الابتكار والتميز في القطاع التعليمي والتدريبي بالإمارة وعلى مستوى الدولة». وأشار عبدالرحمن النعيمي، مدير تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات باتصالات، إلى أن دعم ورعاية اتصالات لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب سنوياً، يأتي من منطلق الجهود المجتمعية لاتصالات ودعم القطاع التعليمي، موضحاً أن المعرض له دور كبير في توجيه معطيات سوق العمل وإرشاد الطلبة إلى التخصصات الأكثر توافقاً مع وظائف المستقبل. إلى ذلك، نوهت سلمى سيناران، مديرة القبول والتسجيل بجامعة المدينة عجمان، إلى حرص الجامعة على المشاركة في المعرض سنوياً ضمن جهودها في تعزيز تواجدها في مختلف المعارض التعليمية داخل وخارج الدولة، مشيدة بدور المعرض كحلقة وصل بين الجامعات والطلبة والزوار. وفي سياق متصل، قدم خلفان جمعة - كليات التقنية العليا - نبذة حول التخصصات والبرامج المتاحة، لافتاً إلى أن المعرض يعد منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأدوات التعليمية الحديثة، لاسيما في ظل تنوع الجامعات والدول المشاركة.



وقالت عذبة الكمدة، نائبة رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات بجامعة حمدان بن محمد الذكية: «المعرض يشكل علامة فارقة في قطاع التعليم محلياً وعربياً وإقليمياً، ما يُجسّد حِرص القيادة الرشيدة واهتمامها بمؤسسات التعليم العالي التي تُعتبر الركن الأساس في صرح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة». وأضافت أن هذا الحدث البارز يؤدي دوراً استثنائياً في إعادة تشكيل المشهد التعليمي في دولة الإمارات، كما يسعدنا أن نتفاعل مع نُخبةٍ من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الرائدة من الإمارات والدول العربية والأجنبية، في إطار التزامنا بإعادة هندسة مستقبل التعليم بما يستهدف تحقيق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع. واعتبرت جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، رعاية المعرض والمشاركة فيه بمثابة محطة هامة لبناء علاقات وشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المشاركة، وعرض للإنجازات البحثية والعلمية، والتعريف بالتخصصات الأكاديمية والخطط الدراسية، وتعزيز مكانتها التعليمية في المجتمع الأكاديمي محلياً وعربياً ودولياً.